Les citoyens de Charlevoix se mobilisent pour l'avenir de leur casino

Loto-Québec confirme que les résultats préliminaires de l'étude d’impact, commandée par le gouvernement Legault, ont été acheminés au ministre des Finances. Il est toutefois impossible d'en connaître la teneur pour l'instant, dénoncent des élus et des citoyens de Charlevoix.

Ce silence inquiète puisque la Coalition avenir Québec (CAQ) affirmait en campagne électorale qu'elle ferait marche arrière si une étude démontre qu'un casino à Québec aurait des impacts « le moindrement négatifs » sur le Casino de Charlevoix.

Depuis quelques semaines, les appuis aux Charlevoisiens sont maintenant plus rares. Même la ministre déléguée au Développement régional Marie-Eve Proulx est restée silencieuse, dénonce le maire.

Quand on se lève pour parler de 270 emplois et une masse salariale de 15 millions et qu'on n’est pas capable d'obtenir l'appui d'une responsable comme ça, ça me soulève des doutes et ça me fait dire aussi que si c'était le statu quo ça serait dit , déplore Michel Couturier.

Mais là, il se prépare quelque chose. C'est une question de respect. Est-ce qu'on peut être dans le coup? Michel Couturier, maire de La Malbaie

Le maire de La Malbaie, Michel Couturier Photo : Radio-Canada

Un vecteur touristique important

Le Casino de Charlevoix a attiré près d’un million de personnes l’an dernier. De ce nombre, 85 % étaient des touristes, dont plusieurs en partance de Québec.

Des commerçants comme Daniel Poirier, propriétaire de Tou & Cie, qui dépend notamment de l’industrie touristique, ne croit pas que l’étude dévoilera des secrets. Il est persuadé que les impacts se feront sentir à court terme.

Ouvrir un casino à Québec, ça pourrait assassiner celui d'ici , lance-t-il.

Le logo du magasin Tou&Cie Photo : Radio-Canada

Une étude indépendante

Dans l'inquiétude, La Malbaie a commandé sa propre étude. Les conclusions sont limpides. Que ce soit un déménagement du Salon de jeux ou la création d'un nouveau casino, la bonification de l'offre à Québec entraîne automatiquement des pertes dans Charlevoix.

62 % des députés de la CAQ proviennent des régions. Je leur demande de nous appuyer ces députés-là, où ils sont aujourd'hui? On ne les entend pas , dénonce le maire de La Malbaie.

Dans les 10-15 prochaines années tranquillement le casino va perdre toujours de la rentabilité et des emplois , ajoute pour sa part le préfet de Charlevoix-Est, Sylvain Tremblay.

D’après un reportage Marc-Antoine Lavoie