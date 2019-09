Plus de 50 camions-restaurants au ManyFest cette année

Presque tous les camions-restaurants du Manitoba sont présents à cet événement, je ne crois pas qu’il y ait d’autres places ailleurs où on peut tous les essayer. C’est ce qui nous distingue des autres festivals. Jason Smith, organisateur du festival ManyFest

Ce volet du festival attire d'ailleurs son lot d'amateurs, mentionne James Smith. Les visiteurs ont même eu l'occasion de voter pour leur mets favori parmi l'offre des restaurateurs.

Les propriétaires des camions-restaurants ont aussi soumis leurs spécialités au vote de six juges qui ont choisi, à leur tour, leurs plats favoris. Des prix de distinctions ont ensuite été remis aux restaurateurs qui ont remporté la faveur du public et des juges.

Pour certains de ces entrepreneurs, participer au festival est un bon moyen de maximiser leurs profits de l’année.

C’est un festival très occupé pour nous, c’est pour ça qu’on aime venir ici , raconte Stéphane Tétrault, gérant du camion-restaurant Meltdown.

Il y a plein de gens qu’on connaît : des francophones et beaucoup de cultures, c’est multiculturel! Stéphane Tétrault, gérant du camion restaurant Meltdown

Entre vendredi et samedi, le festival a ouvert ses portes à plus de 50 000 visiteurs, estime l’organisateur James Smith.

Il y a 9 ans, le festival ManyFest s'est donné comme objectif de rassembler durant une fin de semaine plusieurs fêtes différentes, dans le but de faire grossir nos chiffres et faire tout en même temps au lieu de faire plusieurs petits festivals , explique Jason Smith.

En plus des camions-restaurants, le festival comprend maintenant un marché avec plus d’une soixantaine d’entrepreneurs locaux sur la rue Broadway, des parcs d’attractions et de la musique pour tous les goûts.