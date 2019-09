La popularité d'une ligue de balle-molle réservée aux femmes musulmanes

La ligue, composée de huit équipes de quatorze joueuses chacune, est réservée aux femmes musulmanes de Mississauga.

Depuis l'an dernier, le nombre de joueuses a doublé. La vice-présidente du conseil d'administration de la ligue Sisterhood, Tasneem Ghauri, explique que cette activité donne la possibilité aux joueuses de s'épanouir.

Pour les femmes musulmanes, faire du sport, c'est pas très commun... sortir de la maison, trouver un milieu où je me sens libre et à l'aise, dans lequel il n'y'a pas de regards ou de commentaires.

Tasneem Ghauri, vice-présidente du conseil d'administration de Sisterhood