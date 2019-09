Feu vert au centre d’interprétation écomaritime de Nicolet

Son futur emplacement a été retiré de la ZIS, la zone d'intervention spéciale établie par le gouvernement du Québec après les inondations printanières.

La Ville de Nicolet tentait depuis des semaines d'exclure son projet de ce moratoire sur les nouvelles constructions en zone inondable.

La construction du nouveau centre doit commencer cet automne pour accueillir les premiers visiteurs en 2020.

Situé près de l'entrée de la passerelle, ce futur centre d'interprétation écomaritime au parc de l’Anse-du-port sera deux fois plus grand que le bâtiment actuel.

Le projet est évalué entre 320 000 $ et 350 000 $ et sera financé à parts égales par la Ville, Québec et Ottawa.