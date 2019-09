Un 5e French Fest résolument multiculturel

Le calleur et gigueur Jean-François Berthiaume montera sur scène à l’occasion du 5e French Fest de Sudbury. Des concerts de Shauit, de Sarahmée et de Wesli s’ajoutent à la programmation complète de l’événement que dévoile lundi La Slague du Carrefour francophone de Sudbury.

Jean-François Berthiaume oeuvre depuis plus de 20 ans sur la scène musicale. Photo : Avec l’autorisation de La Slague du Carrefour francophone de Sudbury

Avec la musique et les danses carrées de Jean-François Berthiaume, La Slague ajoute, le samedi 28 septembre, un troisième rendez-vous pour les amateurs de folklore. Le diffuseur avait plus tôt annoncé que le répertoire musical d’Oscar Thiffault serait mis à l’honneur dans un spectacle hommage présenté par André Thériault. Une première représentation est prévue le mercredi 25 septembre à la Taverne Lavigne et le lendemain à Club 50 de Chelmsford.

Wesley Louissaint, alias Wesli, offrir un spectacle dans le cadre du 5e French Fest de Sudbury. Photo : Wup Wes Urban Productions / Randolph Graham

Dans de tout autres registres, tantôt reggae, tantôt hip-hop, le lauréat du prix Juno de 2019 dans la catégorie musique du monde, Wesli, viendra partager sa musique haïtienne festive le vendredi soir au bar Zigs.

Sur la même scène, la rappeuse d’origine sénégalaise Sarahmée viendra chanter sa soif de liberté. Wesli et Sarahmée partageront la scène avec l’auteur-compositeur-interprète Shauit qui fait dans les rythmes reggae-pop et dance hall.

Pour petits et grands

Wesli remontera sur scène samedi à l’occasion de la journée familiale gratuite au Collège Boréal. Jean-François Berthiaume y offrira également un atelier de danse traditionnelle.

Les couche-tard pourront finir la fête samedi en compagnie de la formation pop punk Dany Laj and The Looks, qui puise ses racines à Sudbury. Alex Burger, qui puise son inspiration dans le rock, le blues et le country, sera également de la partie.

Le 5e French Fest se déroulera à Sudbury, du 24 au 28 septembre.