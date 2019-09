Près de 150 personnes au Parcours Parkinson de Rouyn-Noranda

L'événement vise à mobiliser les citoyens de la région pour soutenir les personnes vivant avec la maladie et leurs proches.

Cette année, près de 150 personnes ont pris part à l'événement.

Aussi, pour la deuxième fois, la présidence d'honneur de l'événement était assurée par une personne atteinte de la maladie de Parkinson.

L'homme d'affaires de Rouyn-Noranda Jean-Guy Thibault, président d'honneur du 4e Parcours Parkinson. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Il s'agit de l'homme d'affaires Jean-Guy Thibault qui souffre de la maladie depuis trois ans.

Collecter assez de fonds pour trouver les causes de la maladie, aider à la recherche et essayer de trouver des solutions , dit-il.

Le président du conseil d'administration de Parkinson Abitibi-Témiscamingue, Jean Ménard Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

L'objectif des organisateurs est d'amasser 30 000 $ cette année.

L'objectif, c'est d'aider les personnes atteintes de la maladie. On donne aussi à la recherche. On [rembourse] le coût des activités de conditionnement physique, des rencontres, des conférences pour améliorer la vie des personnes atteintes et les proches aidants , mentionne le président du conseil d'administration de Parkinson Abitibi-Témiscamingue, Jean Ménard.

En Abitibi-Témiscamingue, on compte à peu près 250 personnes atteintes de la maladie.