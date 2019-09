Élections provinciales : le vote des femmes essentiel disent des analystes politiques

L’analyste de Probe Research, Mary Agnes Welch, fait remarquer que la campagne a souvent focusé sur les femmes autant dans les publicités que les plateformes des partis.

Elle donne en exemple la santé, l’enjeu souvent cité comme étant le plus important par les femmes et qui s’est retrouvé au coeur de la campagne électorale des progressistes-conservateurs et des néo-démocrates.

L’analyste politique de l’Université du Manitoba, Christopher Adams, rappelle qu’à la dernière élection provinciale, les progressistes-conservateurs ont remporté le vote des femmes. « Ce n’est pas sûr que ça se reproduira », dit-il.

Selon lui obtenir le vote des femmes ne représente pas automatiquement une victoire, mais peut définitivement aider à remporter des sièges importants.

Avec des informations de La Presse canadienne