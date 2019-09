Économie florissante en banlieue de North Bay

Brandy Labonté et son mari ont quitté New Liskeard pour vivre et travailler à East Ferris. Mme Labonté, une massothérapeute, a fait le pari d’ouvrir seule un centre de mieux-être dans la communauté d’un peu moins de 5000 résidents.

Après un an, la jeune entrepreneure a doublé la superficie de son commerce qui compte aujourd’hui six prestataires de services.

J’ai fait acte de foi en mai dernier en louant la deuxième moitié de l’étage sans avoir officiellement de partenaires. Je savais que la communauté voulait un centre de mieux-être complet et que j’allais trouver les bonnes personnes [pour y arriver]. Brandy Labonté, propriétaire du KRMT Wellness Studio

La mairesse d’East Ferris considère que le succès de KRMT Wellness Studio est une preuve de la vitalité de l’économie locale. Pauline Rochefort ajoute que les résidents tiennent à garder les quelques entreprises qui choisissent de s’installer ici et y sont donc fidèles.

La mairesse soutient que la Municipalité cherche à attirer et à garder les entrepreneurs avec des incitatifs financiers.

Notre taux d’imposition [commercial] est probablement un des plus bas dans le Nord de l’Ontario dans le sens qu’il est identique au taux résidentiel, qui lui, est aussi très bas. Pauline Rochefort, mairesse d’East Ferris

Un contexte favorable aux investissements

L’édifice qui abrite aujourd’hui le centre de mieux-être a été acheté et rénové par l’entrepreneur en construction Marcel Dégagné. L’homme d’affaires d’East Ferris croit que les terrains dans sa communauté sont très abordables. Et comme le village est situé à une dizaine de minutes de route de North Bay, ça devient d’autant plus attrayant pour de nouveaux résidents, selon lui.

Ce terrain commercial voisin du centre de mieux-être pourrait permettre à d'autres entrepreneurs de s'installer à East Ferris. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

M. Dégagné est propriétaire d’un terrain voisin du centre de mieux-être. Il y voit un bon potentiel.

Je pense que si on bâtissait un [édifice] commercial l’autre bord de la rue, ça se louerait assez facilement. Je pense qu’il y aurait une demande. Marcel Dégagné, propriétaire de Degagne Carpentry

Il compte analyser plus concrètement ses options avant de se pencher sur la table à dessin. Mais l’entrepreneur préfère pour le moment concentrer ses efforts sur ses projets résidentiels dans le village.

Les résidents d’East Ferris profitent depuis peu d’un meilleur accès à Internet à large bande.