Des gens évacués à Chandler en raison du déferlement des vagues

Au total, 12 personnes ont dû se réfugier dans les locaux de la Municipalité, à la suite de leur évacuation. Ces personnes sont désormais retournées chez elles.

Il s’agit d’un secteur souvent durement touché lorsqu’il y a un déferlement de vagues, selon Janique Lebrun, directrice régionale de la Sécurité civile en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Aussitôt qu’il y a un déferlement de vagues, les pompiers, avec la Sûreté du Québec, procèdent à une évacuation préventive.

Ailleurs en Gaspésie

Du côté de Gaspé, le maire Daniel Côté a fait état de forts vents et de grosse pluie .

On n'a pas fini d'ausculter le grand territoire du Grand Gaspé, mais à date, on ne nous a rapporté que des arbres cassés, et une bonne panne de courant rétablie ce matin , a-t-il mentionné.

Des arbres sont d’ailleurs tombés dans le secteur entre L'Anse-au-Griffon et Cap-des-Rosiers.

Des arbres sont tombés entre L'Anse-au-Griffon et Cap-des-Rosiers, dans la ville de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

Par ailleurs, les vagues étaient toujours fortes à Rivière-au-Renard, dimanche matin.

Parcs Canada a avisé sa clientèle que les prévisions météorologiques ont forcé la fermeture du parc national Forillon à partir de 15 h, samedi, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Des images d'arbres tombés et déracinés dans la municipalité de Percé ont aussi circulé sur les réseaux sociaux dimanche matin.

Avec les informations de Michel-Félix

Plus de détails à venir