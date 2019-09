La construction de la ligne de train léger Valley à Edmonton prend encore du retard

La compagnie chargé du projet, TransEd, n’a effectué que 68% du travail qui aurait dû être terminé à la fin du mois de juin.

Une fois ouverte la ligne Valley reliera le quartier Mill Woods au centre-ville. Son entrée en fonction était originalement prévue en décembre 2020, mais une porte-parole de TransEd, Sue Heurman, a admis dans un courriel que « la date visée pour l’ouverture est le 15 décembre 2020, mais nous avons du retard. Nous travaillons en ce moment sur des initiatives visant à des améliorations dans l’horaire. »

L’une de ces initiatives a été la fermeture complètement de l’Avenue 95 dans le quartier Strathearn pour permettre aux travaux d’avancer plus vite.

Le dernier rapport de la Ville indique que le projet respecte encore le budget prévu et que l’importance des travaux n’a pas changé.

Les cibles de complétions de la construction ont progressivement diminué au cours des dernières années. À la fin de 2016, ces cibles étaient respectées à 99%. Un an plus tard, elles n’étaient plus qu’à 80%.

Le projet est un partenariat public-privé. Selon l’entente TransEd doit atteindre certains buts sinon elle risque des pénalités.

La ligne de train léger Valley est financée par les trois gouvernements. La Ville d’Edmonton a investi 800 millions de dollars, le gouvernement provincial 600 et le fédéral a fourni 400 millions.

Avec des informations de CBC