Péninsule acadienne : chalets inondés, toits et panneaux arrachés

Adrien Noël a eu la mauvaise surprise de découvrir le terrain où il offre plusieurs chalets en location sous l’eau, dimanche matin, à Pointe-Canot, sur l’île de Lamèque.

Je ne m’attendais vraiment pas à ça, je m’attendais à bien de la pluie, bien du vent. Adrien Noël, propriétaire de chalets à Pointe-Canot

Il est effectivement tombé beaucoup de pluie, mais surtout, les vents ont soufflé à près de 80 km/h dans la baie de Chaleurs, en face des chalets, ce qui a poussé l’eau de la mer sur le terrain.

Il y a environ un pied et demi d’eau à la grandeur du terrain. On a quatre chalets dans cette allée-là, la bonne nouvelle, c’est qu’on a eu la merveilleuse idée de mettre ces chalets-là sur pilotis voilà plusieurs années, ça fait que ces chalets-là sont sécurisés; c’est l’accès qui est compromis et les dégâts de la mer, les herbes, les bouts de bois, tout ce qui vient avec qui flotte un peu partout , rapporte M. Noël.

L'eau de la baie des Chaleurs a envahi un secteur de chalets à Pointe-Canot, dans la Péninsule acadienne. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Des dégâts sont aussi signalés ailleurs dans la Péninsule acadienne : un vieux garage a perdu sa toiture à l’Anse-Bleue, par exemple, des panneaux ont été emportés, des branches d’arbre ont cassé.

Le toit de ce garage a été emporté par le vent à l'Anse-Bleue. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

À Pointe Canot, Adrien Noël a été surpris par la force de la marée de tempête.

Je n’ai pas pensé que la crue des eaux serait aussi importante. Je me suis dit, on est du côté de la baie des Chaleurs, on est correct. Oui il va venter, oui il va mouiller, mais je ne m’attendais pas à une crue des eaux comme ça.

Plusieurs chalets étaient sur pilotis. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Il possède d’autres chalets ailleurs dans la Péninsule acadienne qui eux, sont restés au sec. Il attribue l’inondation à Pointe Canot au fait que le terrain est particulièrement bas.

Pour ses chalets dans ce secteur, conclut-il avec résignation, la saison touristique est terminée.