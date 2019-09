Avenir du Théâtre Palace Arvida : deux ministres sur le point de se prononcer

Lundi après-midi, deux émissaires du gouvernement du Québec ont prévu de faire une sortie au sujet de cette salle de Jonquière dont la réouverture tarde à intervenir.

L'annonce de la ministre de la Culture et des Communications et de sa consoeur des Affaires municipales et de l'Habitation doit avoir lieu au Cégep de Chicoutimi à compter de 13 h.

Nathalie Roy et Andrée Laforest seront alors accompagnées de la mairesse de Saguenay, Josée Néron.

Comme sa structure inspirait des craintes et qu'un segment du plafond s'était même effondré, le Théâtre Palace Arvida avait dû fermer ses portes en 2014.

Des ingénieurs avaient auparavant mené une analyse et ils avaient déterminé que la sécurité des spectateurs fréquentant cette salle n'était plus assurée.