QW4RTZ sans faille pour le 50e anniversaire de l’UQTR

Le quatuor a capella QW4RTZ est monté sur scène devant une foule de plus de 2000 personnes à l’amphithéâtre Cogeco, samedi, pour souligner les 50 ans de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Le groupe trifluvien est monté sur scène quelques minutes avant 22 h et n’a pas perdu de temps avant d’entonner des airs connus comme Deux par deux rassemblés, de Pierre Lapointe, et J’aime les oiseaux, de Yann Perreau.

Entrecoupés de numéros à saveur humoristique, les succès comme Sweet Child O’ Mine, Summer of 69 et Sunglasses At Night se sont enchaînés.

Les quatre membres du groupe ont ensuite interprété Bohemian Rhapsody de Queen permettant de montrer toute l’étendue de leur gamme. Le résultat ne s’est pas fait attendre, puisque dès la dernière note, l’ensemble des spectateurs leur ont offert une ovation.

Près de 2000 personnes ont assisté au spectacle des 50 ans de l'UQTR à l'Amphithéâtre Cogeco. Photo : Radio-Canada

Le spectacle s’est conclu sur une compilation des chansons de Bruno Mars, plus d’une heure après l’entrée du groupe sur scène.

À la sortie, le public était sous le charme. Certains qui en étaient à leur premier spectacle du groupe ont promis de répéter l’expérience.

Pour tous les goûts

Afin de souligner son demi-siècle d'existence, l’UQTR a fait monter sur scène toute une gamme d’artistes qui ont un lien de près ou de loin avec l’institution.

L’humoriste François Massicotte, dont le père a enseigné à l’UQTR pendant plus de 25 ans, a réchauffé la foule avec l'arrivée de QW4RTZ avec un numéro qui a fait rire aux éclats une bonne partie de l’assistance.

Le conteur Fred Pellerin, qui a récemment reçu un doctorat honorifique de l’UQTR, est apparu dans une vidéo où il est revenu sur l’impact qu’a eu l’université dans son parcours. Le chanteur du groupe Locco Locas, Biz, a présenté un numéro de slam vêtu d’un chandail des Patriotes de l’UQTR. L’analyste sportif Dany Dubé a également livré un discours.

L'humoriste François Massicotte Photo : Radio-Canada

Sur le plan musical, la troupe Trois Quatre a quant à elle rendu hommage à Offenbach en interprétant Promenade sur Mars et Mes blues passent pu dans’ porte.

Breen Leboeuf a repris We Are The Champions de Queen, alors que Lucien Francoeur a choisi Le rap à Billy pour sa prestation.

La chorale de l’Université, une chorale gospel, Odette Beaupré, le trio Trop loin d’Irlande ainsi qu’André Veilleux et les cheerleaders de l’UQTR ont également pris part au spectacle.

Une nouvelle campagne de financement

L’UQTR a profité de l’événement pour lancer une nouvelle campagne de financement au profit de sa fondation.

Depuis sa création en 1986, elle a amassé 86 M $, mais l’objectif est de faire grimper cette somme à 100 M $ au cours des prochaines années pour encourager l'enseignement et la recherche.