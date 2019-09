Le projet immobilier au Mont Tourbillon à Lac-Beauport relancé

Le processus de changement de zonage a été entrepris récemment. Le projet sera présenté en séance spéciale de consultations publiques que le 22 octobre.

Le projet générait déjà à l’époque des inquiétudes chez les citoyens et elles refont aujourd’hui surfaces. Ils craignent notamment que le projet fragilise la nappe phréatique.

Ça signifie que le projet est ramené de l’avant et sans avoir de renseignement aucun, le maire veut de toute évidence procéder sans que les informations filtres et ça aussi c’est un élément avec lequel on ne peut pas être d’accord , fait savoir le porte-parole du Regroupement citoyen de Lac-Beauport, Nelson Michaud.

On ne peut pas arriver devant le fait accompli. La politique du fait accompli est tout à fait inacceptable. Nelson Michaud, Regroupement citoyen de Lac-Beauport

Le maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, et le propriétaire du Mont Tourbillon estiment que le nouveau projet a été revu et corrigé, ce qui devrait atténuer les craintes des citoyens.

On ne fera pas ça à la sauvette, explique M. Beaulieu, qui se dit convaincue que les citoyens «vont bien accueillir ce projet » .

Le promoteur immobilier Synchro a notamment abandonné le volet récréotouristique du projet. Le nombre d'unités est passé de 150 à 72 et les investissements sont aussi réduits.