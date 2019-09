30 ans de travail de rue à Sherbrooke

L’organisme intervient auprès d'une clientèle à risque qui vit en situation d'itinérance, qui connaît des problèmes de consommation ou encore de santé mentale.

Mathieu Smith est travailleur de rue depuis 18 ans. En arpentant les artères de la ville, il affirme être témoin de beaucoup de détresse humaine.

Les gens sont laissés à eux-mêmes quand ils ne vont pas bien. Il faut être présents pour ces gens-là, leur tendre la main. Mathieu Smith, travailleur de rue

Besoins croissants

Au fil des années, les besoins ont augmenté, principalement au centre-ville de Sherbrooke où la Coalition réalise le deux tiers de ses interventions.

Le directeur de la Coalition, Étienne Bélanger-Caron, constate que les problèmes s’aggravent dans la ville.

Aujourd'hui plus que jamais, on fête les 30 ans d'une organisation qui est très pertinente. C'est même malheureux de dire à quel point c'est pertinent, parce qu'ultimement, on voudrait que ces problèmes-là disparaissent , souligne-t-il.

Michel-Alexandre Carpentier s'est sorti d'une dépression majeure avec l'aide des travailleurs de rue. Photo : Radio-Canada

Michel-Alexandre Carpentier voit des travailleurs de rue depuis une vingtaine d'années. C’est grâce à leur soutien qu’il affirme s’être sorti d’une dépression majeure.

S'il n’y avait pas les travailleurs de rue, je n’aurais pratiquement personne avec qui parler. Il n'y a pas grand organismes pour ça. Michel-Alexandre Carpentier

Le défi du financement

Même si les responsables de l'organisation se disent chanceux d'avoir le soutien de la communauté sherbrookoise, le financement reste leur principal défi depuis le tout début.

Je pense que dans le meilleur des mondes, on devrait être subventionnés à 100 % et être capables de faire le travail qu'on fait comme n'importe quelle institution. Mathieu Smith, travailleur de rue

Le directeur de la coalition indique que cette gymnastique comptable est pénible pour l’organisme qui a du mal ainsi à faire des plans d’avenir.

Avec les informations de John Naïs