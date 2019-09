Jagmeet Singh se pose en partenaire du Québec dans le dossier de l'immigration

L’objectif du chef néo-démocrate est de mettre à profit l'immigration pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans plusieurs secteurs d'activité.

Au cours de l'exercice 2017-2018, Ottawa a versé 490 millions à Québec à travers différents programmes de soutien à l'immigration.

Jagmeet Singh, qui était à Drummondville samedi, a écorché le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Le gouvernement fédéral a tourné le dos au Québec dans ce dossier , a-t-il déclaré.

Nous, on veut être un meilleur partenaire pour le Québec et investir de l’argent pour s’assurer que tout le monde qui arrive parle bien la langue de Molière et peut vraiment s’intégrer dans la société.

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique