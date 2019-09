Les organisations franco-ontariennes crient victoire dans le dossier de l'Université de l'Ontario français

L’entente survenue entre les gouvernements du Canada et de l’Ontario, samedi, pour le financement de l’Université de l’Ontario français est accueillie avec émotion par les organisations francophones qui militent depuis près d’un pour la survie du projet.

C’est un grand jour. C’est un moment historique. C’est la plus grande nouvelle pour la francophonie depuis la victoire de Montfort , a souligné le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Carol Jolin, visiblement ému par la nouvelle.

La ministre fédérale des Langues officielles, Mélanie Joly, et la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney, ont annoncé la conclusion d’une entente en fin de journée, samedi.

Au terme de longues discussions et de déclarations sur la place publique, il a finalement été convenu qu’Ottawa assumera 50 % du coût total du projet évalué à 126 millions de dollars. Cependant, le gouvernement fédéral devra débourser l’entièreté du montant pour les quatre premières années.

Je dois dire que dans les derniers jours, c’était un peu stressant d’attendre cette entente-là avant le déclenchement des élections. Mais on a l’entente, on est content, on est soulagé , a relaté la coprésidente du Regroupement étudiant franco-ontarien (REFO), Marie-Pierre Héroux.

Si tout se déroule bien, l’Université pourrait accueillir sa première cohorte dès la rentrée 2021.

[Les élèves] de onzième année auront bientôt une autre option pour poursuivre leurs études en français , s’est d’ailleurs réjoui M. Jolin.

L’offre de cours en français est d’ailleurs le prochain point sur la longue liste de choses encore à faire pour mener à terme le projet d’université francophone en Ontario, d’après Mme Héroux.

Les prochaines étapes, c’est de travailler avec l’Université de l’Ontario français pour premièrement répondre aux besoins criants dans la région du centre-sud-ouest par rapport au postsecondaire en français , a-t-elle expliqué.

Le travail ne s’arrêtera pas non plus une fois le campus ouvert en 2021, selon la coprésidente du REFORegroupement étudiant franco-ontarien . On veut développer le mandat provincial de cette université. C’est beau d’avoir le campus dans le centre-sud-ouest. Mais il y a des besoins dans les autres régions aussi , a fait remarquer Mme Héroux.

Avec les informations de Martin Robert et Dominique Degré