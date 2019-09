Des affiches placardées à Gatineau pour retrouver Luc Pauzé

C'est tellement un événement triste, on connaît Luc nous, on sait que c'était une super bonne personne , a raconté Karine Baril, amie de l'homme disparu.

Elle et ses enfants ont installé 100 affiches dans le quartier où Luc Pauzé a été vu pour la dernière fois, c'est-à-dire au bar La Galanterie, dans le secteur de Gatineau.

[Depuis ce matin] on a installé des affiches partout dans le quartier. On est allé aussi à l'Aero show pour mettre d'autres affiches. Karine Baril

La voiture accidentée de M. Pauzé a été retrouvée en bordure de l’autoroute 50, près de la sortie du boulevard La Vérendrye. Les proches du disparu ont indiqué sur la page Facebook consacrée à sa disparition que l’homme conduisait une Camaro 2010 noire.

Des témoins sur place ont relaté avoir vu le conducteur prendre la fuite après la collision. La SQ a donc ouvert une enquête pour délit de fuite.

Luc Pauzé de Gatineau est disparu depuis lundi 2 septembre. (archives) Photo : Facebook/Dispariation Luc Pauzé

On ne comprend tellement pas ce qui peut lui être arrivé. Ce n'est pas le genre de gars qui prend de la drogue, qui conduit vite ou quoique ce soit , a poursuivi Mme Baril.

Rappelons que M. Pauzé a les cheveux et les yeux bruns, qu'il mesure 1,78 mètre et pèse 81 kg. Il portait des jeans, un chandail « rouille » de la marque Hurley, une casquette grise et noire de marque Under Armour et des sandales noires au moment de sa disparition selon le Service de police de la Ville de Gatineau.

Toute personne détenant de l'information au sujet de Luc Pauzé est invitée à contacter le SPVG au 819 246-0222.

Avec les informations de Jean-François Poudrier