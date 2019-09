Ruth Ellen Brosseau, la députée devenue agricultrice par amour

Parachutée et élue en 2011 comme députée dans Berthier-Maskinongé, une circonscription dont elle ne connaissait rien, Ruth Ellen Brosseau y est aujourd’hui chez elle. Peu importe l’issue du scrutin le 21 octobre, elle n’a pas l’intention de partir. Son coeur est désormais à Yamachiche, sur la ferme de son amoureux, où elle s’implique de plus en plus.

Quand je suis sur la ferme, c'est la blonde de Nicolas , précise d’emblée Ruth Ellen Brosseau lorsqu’elle nous accueille à la ferme de son conjoint.

Elle raconte que c’est sa nomination comme porte-parole adjointe en agriculture et agroalimentaire, en 2012, qui l’a amenée à s’impliquer dans le monde agricole et finalement à faire la connaissance de son amoureux.

J'avais zéro expérience sur une ferme avant. Ruth Ellen Brosseau, députée de Berthier-Maskinongé

Ruth Ellen Brosseau, députée de Berthier-Maskinongé Photo : Radio-Canada

L’été, je faisais la tournée des marchés publics, c’est la chance de rencontrer les producteurs, échanger avec les artisans. Faire l’épicerie aussi, pour moi c’est important d’encourager l’achat local. C’est là où j’ai rencontré Nicolas , se souvient-elle.

Depuis un an, elle partage son temps entre la Chambre de communes, son bureau de circonscription...et la ferme.

Elle m'accompagne dans toutes les fonctions. Elle m'encourage, elle me pousse, elle me donne toujours le petit élan qui manque. Nicolas Gauthier, propriétaire du Rieur sanglier

Nicolas Gauthier, propriétaire de la ferme Le Rieur sanglier Photo : Radio-Canada

Quand tu es avec les animaux, tu décroches vraiment, tu ne penses pas nécessairement à la politique. J'adore les animaux. Ici on a des sangliers, des cerfs et des bisons. Des bisons de compagnie, Bernie et Carole , raconte Ruth Ellen Brosseau.

La députée de Berthier-Maskinongé, Ruth Ellen Brosseau, et son conjoint, Nicolas Gauthier. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Que ce soit pour nourrir ou soigner les animaux, servir les clients du restaurant, de la boucherie et ceux des marchés publics ou encore pour faire des livraisons, Ruth Ellen Brosseau s’implique quand toutes les sphères de l’entreprise.

J'enlève mon chapeau de députée. Quand je suis ici, c'est pour donner un coup de main à Nicolas , tient-elle à préciser à nouveau.

La députée de Berthier-Maskinongé, Ruth-Ellen Brosseau, nourrit les animaux de la ferme de son conjoint quelques matins par semaine. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

À l’approche du déclenchement de la campagne électorale fédérale, Nicolas se prépare lui aussi à donner un coup de main à sa douce.

Aussitôt que mes bêtes vont avoir mangé, je vais me débrouiller pour la suivre. C'est la première fois que je vais vivre...ou subir une campagne? , conclut-il en riant.

Alors qu’elle s’apprête à vivre une troisième campagne électorale aux côtés de son conjoint agriculteur, Ruth Ellen Brosseau ne peut s’empêcher d’avoir une pensée pour son grand-père, qui est aujourd’hui décédé.