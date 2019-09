Le Rouge et Or bat facilement les Stingers de Concordia

Solide en attaque et profitant de nombreux revirements provoqués par sa défensive, le Rouge et Or de l'Université Laval a obtenu son deuxième gain en autant de matchs cette saison en disposant facilement des Stingers de Concordia par la marque de 41-6.

La troupe de Glen Constantin n'a jamais été inquiétée dans ce duel à sens unique, tenu samedi après-midi au Stade Concordia, à Montréal. Autant l'attaque que la défensive se sont montrées intraitables.

Le Rouge et Or a ouvert la marque de façon fracassante au premier quart grâce à une course de 42 verges de Vincent Breton-Robert.

Après une interception de Maxym Lavallée, Laval a ajouté trois points sur un placement de David Côté. Embouteillée dans sa zone, l'offensive de Concordia a concédé un touché de sûreté, voyant le Rouge et Or prendre les devants 12-0 après le premier quart.

Le reste de la rencontre a été à l'image des 15 premières minutes.

Au deuxième engagement, le quart-arrière Samuel Chénard a d'abord repéré un Mathieu Robitaille laissé fin seul pour un touché de 27 verges, faisant 19-0.

Puis à la suite d' une interception d'Adam Auclair profondément dans le territoire des Stingers, le Rouge et Or a ajouté un autre majeur au deuxième quart sur une course de 10 verges de Chénard, faisant 28-3 avant de retraiter au vestiaire à la demie.

Ne marquant qu'un placement au troisième quart le Rouge et Or a ajouté un dernier touché, celui de Luca Perrier, sur une course de 6 verges. Un touché de sûreté et un simple ont complété la marque de 41-6.

Les six points des Stingers de Concordia sont venus du pied du botteur Andrew Stevens, qui a réussi deux placements.