Dialogues et émotions au Rassemblement des aînés autochtones de Mani-Utenam

Un rassemblement d’aînés autochtones de communautés innue, crie et naskapie se termine samedi soir à Uashat mak Mani-Utenam, avec un grand festin communautaire. Près de 500 aînés et accompagnateurs se sont rendus sur les lieux pour ce 25 e événement annuel.

Pendant les huit derniers jours, les participants ont discuté de certains enjeux qui les préoccupent. On a parlé de sujets comme le tambour, souligne le chef de la communauté hôte, Mike McKenzie. Qu’est-ce qu’on fait dans les prochaines années ? Le tambour, c’est une très grande richesse pour les Premières Nations, surtout la nation innue, mais beaucoup d’aînés meurent et il y a une diminution en matière de chanteur de tambour.

Ce qui m’a le plus marqué, personnellement, c’est le fait que les aînés ont réclamé haut et fort qu’ils voulaient parler du fléau dans nos communautés, qui est la drogue , ajoute Denis Vachon, le coordonnateur principal du rassemblement.

Des représentants de communautés innue, crie et naskapie ont participé au rassemblement. Photo : Radio-Canada

Les représentants des différentes nations ont aussi profité de l’événement pour rendre hommage aux aînés qui ont perdu la vie dans la dernière année. Cette activité restera gravée dans la mémoire d’Elisabeth Ashini, une aînée de la communauté de Matimekush-Lac John.

Entre autres, on a un monsieur de Matimekush qui est décédé, un grand chasseur. À toutes les rencontres, il était ici. Ça nous touche beaucoup parce qu’on le connaissait très bien. Elisabeth Ashini, aînée de la communauté de Matimekush-Lac John

Pour celle qui participe à l’événement depuis de nombreuses années, le Rassemblement des aînés est une occasion de tisser des liens entre les communautés. Il a des gens qu’on n’a pas vus depuis un an, alors là on les voit et c’est le fun, raconte Elisabeth Ashini. Il y a beaucoup d’entraide. On a ri, on a dansé et fait de très belles rencontres.

La communauté hôte du prochain rassemblement sera choisie samedi soir.

Avec les informations de François Robert