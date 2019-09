Une exposition pour promouvoir les voitures électriques au Manitoba

Les Manitobains sont encore trop peu nombreux à adopter la voiture électrique, estime l'Association manitobaine de véhicules électriques (MEVA) qui tenait une exposition à Winnipeg, samedi, dans le but d'encourager les conducteurs à s'informer sur les avantages que présentent ces véhicules.

Une quinzaine d'exposants et leur véhicule électrique se sont rassemblés devant le palais législatif pour répondre aux questions des visiteurs.

Une opportunité extraordinaire pour permettre aux personnes qui n’ont jamais eu de voitures électriques auparavant d’échanger avec des propriétaires de ces voitures, d’en apprendre sur elles et même de les essayer. Robert Elms, président de l’Association manitobaine de véhicules électriques

Le président de l'Association manitobaine de véhicules électriques, Robert Elms, soutient que ces voitures sont excellentes pour l’environnement .

Il rappelle aussi que 39 % des gaz à effet de serre générés au Manitoba proviennent des moteurs à combustion qu’on retrouve généralement dans les voitures traditionnelles.

D’un point de vue de pratique, les voitures électriques sont nécessaires et en plus, elles sont plus intéressantes à conduire , rajoute-t-il.

Selon le président, plusieurs Manitobains aimeraient se procurer des voitures électriques, mais le manque de bornes à recharge rapide dans la province freine leur enthousiasme.

Robert Elms affirme que pour répondre aux besoins, le Manitoba devrait installer 28 bornes de recharge rapide en des endroits stratégiques de la province, pour un coût total de 4 millions de dollars.

Le gouvernement fédéral peut financer 20 % de cette somme et le secteur privé, environ 30 %, ce qui permettrait au gouvernement manitobain de débourser moins de 2 millions de dollars pour installer les 28 bornes, fait par ailleurs valoir M. Elms.

Une voiture des années 50 en voiture électrique

Donald Himbeault a converti une voiture de 1954 en voiture 100 % électrique en 2009. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

Parmi les participants de l'exposition, Donald Himbeault, un ingénieur, a présenté sa voiture qui date de 1954, qu'il a lui-même convertie en voiture 100 % électrique.

[Depuis 10 ans], je conduis ma voiture les trois saisons, été, automne et le printemps, presque tous les jours , raconte-t-il.

M. Himbault a changé le moteur de sa voiture de modèle Austin et installé 38 batteries au lithium à l'avant et à l'arrière du véhicule afin que celui-ci puisse être propulsé uniquement à l'électricité.