Dorian a touché terre en Nouvelle-Écosse

Dorian, qui amène de fortes pluies en plus de violentes rafales, est la plus importante tempête à toucher terre en Nouvelle-Écosse depuis l’ouragan Juan, qui était de catégorie 2 lorsqu'il avait touché terre dans la région d'Halifax le 29 septembre 2003, et avait fait six morts à travers la province.

La tempête est maintenant qualifiée de tempête post-tropicale, ce qui ne nous dit rien sur l'intensité de la tempête , expliquait en point de presse en début de soirée le météorologue Bob Robichaud, du Centre canadien de prévision des ouragans. Ce que cela signifie, c'est que la structure de la tempête a changé. Nous parlons d'une tempête très dangereuse qui balaie les Maritimes ce soir.

Des vents qui excèdent la force ouragan suivent cette tempête, qui est beaucoup, beaucoup plus grande que Juan en 2003 , avertit M. Robichaud.

Les vents maximum ne sont pas exactement aussi forts, mais ils couvrent certainement une plus grande superficie , indique-t-il.

Ce n'est absolument pas terminé , disait-il vers 20 h.

La toiture d'un immeuble a cédé et endommagé des véhicules à Halifax. Photo : Radio-Canada / CBC / Craig Paisley

Vers 18 h, Environnement Canada annonçait que l’ouragan Dorian, qui se trouvait à ce moment-là à environ 80 km au sud-sud-ouest d’Halifax, venait de faire la transition en un « très intense système post-tropical ».

Amenant des vents maximum de 155 km/h, Dorian se déplaçait à une vitesse d’environ 50 km/h et il était à une heure ou deux de frapper la capitale de la Nouvelle-Écosse.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Un arbre renversé par les vents de Dorian à Halifax. L'ouragan provoque de très nombreuses pannes de courant en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Ken MacIntosh

Tout l'après-midi, samedi, la Nouvelle-Écosse a été balayée par d'intenses pluies et de forts vents.

Il pleuvait fort à Halifax, vers 13 h, avant l'arrivée de l'ouragan en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

Au large des côtes de la Nouvelle-Écosse, des rafales atteignant 150 km/h ont été enregistrées par des instruments de mesure. Les vagues atteignaient plus de 20 mètres, selon Environnement Canada.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) En début d'après-midi, samedi, l'ouragan Dorian se faisait déjà sentir à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Des rafales atteignant 140 km/h ont été observées à l'embouchure du port d'Halifax, poussées par les vents qui précédaient ce qui était alors un ouragan de catégorie 2.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Les eaux étaient agitées sur le front de mer d'Halifax samedi après-midi. Photo : Radio-Canada / Alain Arseneau

À l'aéroport de Yarmouth, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, on enregistrait des rafales de 130 km/h en fin d'après-midi.

De rares intrépides bravaient les intempéries en milieu d'après-midi à Halifax. Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

Les dommages étaient déjà visibles à Halifax en milieu de journée. On croisait des arbres déracinés, des branches et des feuilles jonchaient les routes.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Une grue s'est effondrée sur un édifice en construction de la rue South Park, samedi après-midi à Halifax. Photo : Reuters / John Morris

Sur un chantier de la rue South Park, près de la route Spring Garden en plein coeur d’Halifax, une grue a été balayée par le vent et s’est effondrée sur un immeuble en construction.

Dommages en début d'après-midi, le 7 septembre à Halifax. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Des dommages causés par les divers débris ont aussi endommagé des véhicules stationnés.

Les vents violents et la chute de branches causent de nombreuses pannes.

Selon la compagnie d’électricité Nova Scotia Power, à 18 h 30, environ 325 000 personnes étaient privées de courant.

Un arbre déraciné au parc Saunders, à Halifax, samedi. Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

L'armée disponible en cas de besoin

Durant la journée de samedi, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a fait savoir que les Forces armées canadiennes aideront la Nouvelle-Écosse à se remettre des dégâts causés par l'ouragan.

Le gouvernement fédéral fournira des services nécessaires pour remettre de l'aide et pour aider avec les évacuations, si nécessaire. Les citoyens peuvent être assurés que nous faisons tout ce que nous pouvons pour appuyer les efforts d'intervention dans tout le Canada atlantique , indique le ministre Goodale.