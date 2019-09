Un couple transforme sa passion pour les champignons en affaires florissantes

Rachel et Carlton Gruger ont commencé à cultiver des champignons en 2015. Ce qui était une passion est rapidement devenu un métier où la famille élargie est maintenant mise à contribution.

« Les champignons sont ma passion à 100% », s’exclame la femme de 27 ans.

Ce qui devait à l’origine être une petite ferme pour faire pousser quelques variétés a rapidement gagné l’intérêt d’amateurs de champignons.

« Nous avions des variétés assez spéciales. Quelques restaurateurs ont essayé notre panier d’échantillons et les commandes ont commencé à arriver à coup de plusieurs livres par semaine », se souvient Rachel Gruger.

Le couple a décidé de se lancer dans l’aventure à temps plein et toute l’année en 2017.

Depuis, des cousins et des oncles ont joint l’entreprise appeléée Gruger Family Fungi. L'entreprise est maintenant installée dans un espace de 16 000 pieds carrés dans une zone industrielle au sud d’Edmonton.

Carleton Gruger inspecte un pot contenant ce qui deviendra 500 champignons. Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

« Nous y avons construit 13 salles identiques, chacune avec la bonne température, la bonne humidité et le bon débit d’air afin de créer l’environnement idéal pour la croissance des champignons », explique Rachel Gruger.

Elle mentionne fièrement au passage que son entreprise est « la première du genre au Canada. Aucune autre ne produit autant et pendant toute l’année. »

Depuis le début de l’année, la famille a produit 17 000 livres de champignons qu’elle vend 20 dollars la livre. Ses clients les plus importants sont des restaurants locaux et certains marchés fermiers.

Un bouquet de pleurotes sort d'une bûche artificielle composée, entre autres, des déchets organiques de la culture du cannabis. Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

Le propriétaire et chef du restaurant Rural Routes Brewing Company, Braden Folk, fait parti des clients.

Le chef Braden Folk utilise les champignons de Gruger Family Fungi à son restaurant Rural Routes Brewing Company. Photo : Radio-Canada / Adrienne Lamb

« Non seulement la qualité des produits est fantastique, mais en plus ils sont visuellement très beaux et très goûteux », souligne-t-il.

Sa recette préférée? Des pleurotes roses frits dans une pâte tempura. « Une fois cuit, ils ont un goût qui rappelle celui du bacon », dit-il en admettant que l’ingrédient est dispendieux, mais que ses clients sont prêts à payer un peu plus cher pour un produit local de si bonne qualité, et lui aussi.

Avec des informations d'Adrienne Lamb