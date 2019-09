Béton préfabriqué du Lac a déjà été relié à des accidents mortels

Selon des archives et la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail ( CNESSTCommission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail ), deux accidents mortels en lien avec cette entreprise se sont déjà produits dans les dernières années.

En 2013, un travailleur de 52 ans avait péri dans le parc industriel de Chicoutimi, alors qu’il fixait deux remorques.

À l'époque, la CNESST Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail avait d'ailleurs sévèrement blâmé l'entreprise Béton préfabriqué du Lac, arguant que l’un des équipements était défectueux, provoquant ainsi l’accident.

Radio-Canada a tenté de joindre des membres de l’entreprise, mais personne n’a été en mesure de répondre.

Information sur l’accident

L’accident de travail s’est produit vendredi après-midi peu avant 14 heures. Un muret de béton serait tombé sur la victime, alors qu'il effectuait des travaux de peinture.

L’usine sera fermée possiblement lundi. Évidemment dans la section où il y a des travaux de la CNESST, les activités sont arrêtées. On va sécuriser et éventuellement les travaux pourront être repris. Diane Thibault, porte-parole de la CNESST