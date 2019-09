L’escale surprise d’un bateau de croisière fait des heureux sur la Côte-Nord

Les mauvaises conditions météorologiques liées au passage de l’ouragan Dorian dans les Maritimes ont forcé le Serenade of the Seas, un bateau de croisière de 1200 passagers, à faire une escale imprévue à Sept-Îles ce week-end. Dans la ville, cette visite surprise demande une certaine réorganisation, mais elle donne aussi lieu à d’intéressantes retombées.

Selon Marie-Ève Duguay, chef d’escale pour Destination Sept-Îles Nakauinanu, la venue du Queen Mary 2, un autre paquebot de croisière, vendredi, a facilité l’accueil du Serenade of the Seas.

Avec nos équipes qui étaient déjà mobilisées hier pour le Queen Mary, on a été capable de ramasser tout ce beau monde-là pour deux jours supplémentaires, explique-t-elle. Et le fait que ce soit le week-end, ça nous aide beaucoup au niveau du transport et de la disponibilité des guides.

Le Serenade of the Seas est accosté à Sept-Îles jusqu'à dimanche. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le Serenade of the Seas restera au quai de Sept-Îles pendant plus de 24 heures, une situation peu commune, puisque les bateaux de croisière y passent en moyenne moins de neuf heures. Une autre fois dans notre histoire, en 2015, on a eu un navire qui est resté 36 heures, mais ce sont des événements assez isolés , soutient Marie-Ève Duguay.

La chef d’escale considère qu’il est bénéfique pour Sept-Îles de recevoir les passagers pour la nuit. Déjà, on voit la différence, raconte-t-elle. Les gens ont plus de temps. Ils prennent plus de temps pour découvrir.

Les retombées sont très positives, que ce soit en frais de revenus portuaires, en frais de retombées pour les différents attraits, pour tout ce qui est transport, pour la main-d’oeuvre, les guides, les artisans. Dans le pavillon d’accueil, il y a énormément de trafic. On me dit que les affaires sont très bonnes! Marie-Ève Duguay, chef d’escale pour Destination Sept-Îles Nakauinanu

Marie-Ève Duguay précise qu’il faudra attendre la fin de la saison pour avoir une meilleure idée des retombées exactes de cette visite surprise.

Avec les informations de François Robert