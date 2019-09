Maladie débilitante chronique du cervidé : une chasse plus permissive ouverte en Outaouais

Dès le 21 septembre, il sera permis de chasser n'importe quel cerf — peu importe l'âge et le sexe — avec n'importe quelle arme dans certaines municipalités de l'Outaouais et des Laurentides. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) dit avoir assoupli ses règles pour lutter contre la maladie débilitante chronique du cervidé, mais des chasseurs redoutent des impacts négatifs sur la faune.