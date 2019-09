Le projet Retour à l'école aide 71 enfants du Témiscamingue

Depuis huit ans, des bénévoles amassent des fonds pour permettre à des familles à faible revenu de bénéficier d'une aide financière servant à l'achat du matériel scolaire des enfants du primaire et du secondaire.

Les familles doivent remplir un formulaire pour recevoir un bon d'achat de 75 $, explique la coordonnatrice du projet Retour à l'école, Mireille Lepage.

On n'y va pas seulement avec les gens à faible revenu. On y va aussi avec la situation familiale. Si la situation familiale durant l'année a changé, une séparation ou autres, à ce moment-là, on va les aider, car c'est un gros stress pour ces jeunes-là et les familles , affirme-t-elle.

Activité de solidarité

L'équipe du projet Retour à l'école effectue plusieurs campagnes de financement durant l'année.

Des entreprises du Témiscamingue collaborent aussi financièrement au projet.