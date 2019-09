Les parents de la pilote Hind Barch gardent espoir de la retrouver

Bouleversés par cette disparition,Touria Maataoi et Khalid Barch ont tenu à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui participent aux opérations de recherche.

Merci beaucoup pour votre participation. [...] Je sais que vous avez des engagements pour la fin de semaine et tout, j’en suis consciente. Mais vous avez laissé tout ça pour venir en aide à une personne que vous ne connaissez même pas, dont vous avez entendu parlé dans les nouvelles, mais moi je la connais, c’est ma fille. Touria Maataoi, mère de Hind Barch

Recherches aériennes

Sur le terrain, les bénévoles continuent d’arpenter les quartiers résidentiels au nord du lac Brompton. Ils cognent aux portes des riverains à la recherche de gens qui auraient aperçu l’appareil de type Cessna 172 que pilotait Hind Barch.

L'avion, qui appartient à l'école d'aviation Cargair, est parti dans un premier temps de Mirabel en direction de Sherbrooke etn'est jamais revenu à son point de départ.

Hind Barch, 22 ans Photo : FACEBOOK

Le dernier signal cellulaire émis par la pilote se situe environ à 37 km au nord-ouest de Sherbrooke, dans le secteur de Racine.

Samedi, les bénévoles ont dû cesser leurs recherches dans la forêt puisque le terrain était jugé trop dangereux par les autorités policières. Deux hélicoptères survolent les lieux à la recherche d’indices.

Les citoyens qui ont de l'information au sujet de cette disparition sont priés de contacter la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Une jeune passionnée des airs

Les parents de Hind Barch se souviennent avec émotion de l’enthousiasme de leur fille par rapport à l’aviation. Selon sa mère, elle rêvait depuis son enfance de devenir pilote.

La jeune fille d’origine marocaine était d’ailleurs devenue agente de bord avant d’obtenir avec fierté son permis de pilotage.

Touria Maataoi a volé avec sa fille la veille de sa disparition. Photo : Radio-Canada

Elle a 22 printemps, elle est très impliquée au sein de sa famille [...] elle est sportive, elle est très éveillée, elle est très calme, elle aime les gens, c’est une fille très remarquable, elle fait du bien. Touria Maataoi, mère de Hind Barch

Touria Maataoi garde un souvenir mémorable de la veille de cette disparition. La jeune fille de 22 ans et sa mère s’étaient envolées ensemble vers Rawdon dans Lanaudière.

On a eu du fun ensemble, relate Touria Maataoi au bord des larmes. On a pris des photos et des vidéos du décollage et de l’atterrissage, elle a bien fait son trajet.

Touria Maataoi a peine à croire que cette journée précéderait un tel drame, bouleversant toute la famille.

Avec les informations de Jean Arel