La pluie et les forts vents qui toucheront la Côte-Nord seront « intenses, mais de courte durée », selon Environnement Canada.

De façon générale, c’est de 30 à 50 mm de pluie [qui sont attendus] et un peu plus de 50 pour Chevery , a expliqué Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Dorian devrait toucher terre samedi et atteindre la Basse-Côte-Nord tôt dimanche matin.

Selon l'agence, des rafales allant jusqu’à 110 km/h sont attendues dans les secteurs de Chevery et de Blanc-Sablon. Il y a aussi une onde de tempête associée à la pression très basse de l’ouragan , a soutenu le météorologue.

En cas de problème, les citoyens de la Basse-Côte-Nord pourront contacter leur bureau municipal local

la Sûreté du Québec au 418 461-2162

Hydro-Québec, pour Kegaska au 1 800 790-2424, pour le reste de la Basse-Côte-Nord au 1 800 463-1109

Dorian passera « très rapidement »

Le météorologue estime que contrairement aux Bahamas, où Dorian faisait du sur-place, la tempête se déplacera vers le nord-est à 46 km/h lorsqu’elle se trouvera dans la région. Cette vitesse de déplacement là va juste augmenter au fil des 24 prochaines heures.

«Donc ça va être une tempête oui, intense, mais de très courte durée , a affirmé M. Bégin. Somme toute, la pointe durera entre 18 et 24 heures, selon lui.

Déjà des impacts

Par ailleurs, en raison du passage de l’ouragan Dorian dans le golfe du Saint-Laurent, l’entreprise Relais Nordik modifie l’itinéraire de son navire de ravitaillement, le Bella Desgagnés.

Selon l'entreprise, la zone à risque se trouve à l’est de Havre-Saint-Pierre incluant une bonne partie de l’île d’Anticosti.

De son côté, le maire de Gros-Mécatina, Randy Jones, a demandé à ses citoyens, plus tôt cette semaine, d’être extrêmement prudents et de limiter leurs déplacements.

Une transition extratropicale

L’ouragan Dorian, de catégorie 2 actuellement, effectue au moment d’écrire ces lignes une transition extratropicale , a expliqué le météorologue. Ce que ça veut dire, c’est qu’il perd ses caractéristiques d’ouragan qui se nourrit des eaux chaudes , a-t-il vulgarisé.

À lire aussi : Passage de Dorian sur la Côte-Nord : appels à la prudence

Les vents de force d’ouragan devraient se maintenir au cours des 12 prochaines heures, après quoi les vents diminueront, alors que Dorian fera cette transition extratropicale.

Selon Jean-Philippe Bégin, il s’agirait de la première fois qu'un ouragan qui a déjà été de catégorie 5 touche les Maritimes depuis au moins un demi-siècle. Il s'agit de la période durant laquelle on a pu répertorier les données les plus précises.