Apprendre à faire face à la pression scolaire

Pour faire face à l'anxiété et au stress liés aux études, des élèves de l'école secondaire University Hill de Vancouver participent à un programme parascolaire basé sur les connaissances physiologiques et la psychologie positive.

Elizabeth Watanabe, conseillère à l’école secondaire publique située près de l’Université de la Colombie-Britannique, affirme que le stress des élèves quant à leur réussite scolaire, entre autres, est nettement en augmentation depuis 10 ans.

« Nous avons certainement constaté une augmentation du stress et de l’anxiété », dit Mme Watanabe.

Selon elle, en plus de l’angoisse de l'adolescence parfois, beaucoup ressentent la pression en ce qui concerne leur admission dans les établissements postsecondaires.

Les élèves de 12e année Sally Elhennawy et Vladyslava Kozachok, qui fréquentent l’école secondaire University Hill, disent ressentir cette pression.

Comme si vous obteniez une mauvaise note à un examen et que c’était la fin du monde. Sally Elhennawy, étudiante âgée de 17 ans.

Pour entrer dans l’école de leur choix, les élèves doivent tenter se démarquer, dit pour sa part Vladyslava Kozachok, âgée de 16 ans.

« Il faut vraiment faire quelque chose d’exceptionnel », dit-elle, en soulignant que faire du bénévolat quelques fois par semaine ne suffit plus.

Comprendre le fonctionnement du cerveau

Les deux élèves font partie du programme brain study group, qui explore le fonctionnement du cerveau, afin de réduire l'anxiété des élèves.

Les élèves y abordent la réponse physiologique et cognitive du cerveau au stress et à l’anxiété et apprennent à y faire face avec entre autres la pleine conscience, la conscience de soi et la psychologie positive.

« Beaucoup d’étudiants ne savent pas que la détente et la récupération sont des choses utiles qu’ils devraient faire », dit Sally Elhennawy, qui participe au programme.

Dans le cadre du programme, les élèves sont ensuite invités à parler du stress avec leurs pairs, leurs enseignants et leur famille.

Selon Elizabeth Watanabe, le programme a permis de commencer à réduire le stress dans l'école et à donner aux élèves les outils pour le surmonter.

La conseillère espère que le gouvernement provincial favorisera la mise en place de tels programmes dans les écoles.

« Si les jeunes n’apprennent pas à être heureux et en bonne santé à l’adolescence, leurs chances de l’être à l'âge adulte diminuent », conclue-t-elle.

Avec les informations de Rachel Sanders