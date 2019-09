Un camping populaire de Jasper restera fermé jusqu’en 2021

Le site de camping, le plus grand du parc national, est fermé depuis novembre pour permettre des rénovations importantes.

« En raison de la taille du site et de la complexité du projet, il faudra plus de temps que prévu pour compléter les travaux », a indiqué Parcs Canada dans un communiqué.

Le camping Whistlers est ouvert depuis plus de 50 ans et compte 781 sites de camping. Depuis son ouverture, il n’a jamais subi de rénovations importantes.

Les rénovations présentement en cours comprennent entre autres un nouveau centre pour l’accueil et l’enregistrement des visiteurs, de nouvelles toilettes et douches, l'élargissement des routes pour permettre aux véhicules de circuler dans les deux sens et des sites aménagés pour accueillir de plus gros véhicules.

Les plans de départ prévoyaient l’ouverture d’une partie du camping pour la saison 2020. « Après avoir évaluer les risques, nous avons convenus qu’il ne serait pas sécuritaire ni pratique d’avoir des campeurs près d’une zone de construction », mentionne Parcs Canada.

Avec des informations de CBC