Marche pour les enfants prématurés à Rouyn-Noranda

L'événement organisé par Préma-Québec a lieu en même temps dans cinq autres villes du Québec pour sensibiliser la population à cette réalité.

C'est aussi l'occasion de récolter des fonds pour aider les familles à faire face à certaines dépenses durant l'hospitalisation de leur enfant et une fois de retour à la maison.

Michael Laprise et Cindy Bélanger ont participé à la marche pour les prématurés. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Cindy Bélanger et Michael Laprise, de Duparquet, étaient présents avec leur fille née à 29 semaines.

Durant leur séjour à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, Préma-Québec était là pour leur venir en aide.

Évidemment Préma-Québec a offert un soutien financier qui fait du bien. Parce que quand on est à Sainte-Justine, on ne peut pas travailler, on n'est pas proches de la famille, on a des dépenses, mais sans le salaire qui rentre. [L'aide de Préma-Québec], ça fait du bien , mentionne le père.

L'organisatrice de la marche pour Préma-Québec, Carolanne Diamond. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Le nombre de participants à l'événement est passé de 14 l'an passé à près de 60 cette année, ce qui réjouit l'organisatrice Carolanne Diamond.

Elle rappelle que l'enjeu de l'éloignement touche particulièrement les parents des enfants prématurés de la région.

Ce qui arrive, c'est qu'en Abitibi-Témiscamingue, les services sont éloignés pour les prématurés, donc ça implique beaucoup de choses. Carolanne Diamond, organisatrice de la marche pour Préma-Québec

Les parents d'enfants prématurés doivent accoucher à l'extérieur, doivent avoir leur enfant dans les grands centres parce qu'on n'est pas équipés au niveau de la santé pour avoir ces petits bébés en bas de 32 semaines, donc on a besoin d'équipements médicaux pour pouvoir assurer leur survie , dit-elle.

Cette année, les organisateurs ont récolté plus de 56 000 $ à travers la province.