Pour cette 20e édition, les organisateurs ont doublé le nombre d'items mis en vente.

L’ensemble des sommes récoltées iront à Centraide Saguenay–Lac-Saint-Jean et à la Croix-Rouge canadienne, division Québec. L’an dernier, près de 70 000 $ ont été amassés, mais l'objectif cette année est de récolter 85 000 $.

Des babioles en tout genre sont en vente, mais également des meubles antiques et même de la machinerie lourde industrielle.

Pour plusieurs, c'est une occasion en or de faire de bonnes affaires. J'ai une entreprise d'excavation et de machineries lourdes et ça nous prend toujours du matériel. Ici, c'est l'idéal et on ne négocie pas le prix parce que ça nous fait plaisir de faire monter les encans et donner plus d'argent à Centraide , raconte Ghislain Tremblay, de passage à la vente de garage chaque année depuis 10 ans.

Bénévoles dévoués

Une centaine de bénévoles s'activent tout au long de l'année pour préparer l’événement. Parmi eux, des utilisateurs de la Maison des sans-abri de Chicoutimi s'impliquent pour la cause, ainsi que des jeunes du Carrefour jeunesse emploi.

Bertrand Girard (au centre) est bénévole pour la vente de garage Rio Tinto depuis 20 ans. Photo : Rosalie Dumais-Beaulieu

Cette année, la congrégation des Augustines a mis la main à la pâte en faisant don d'antiquités de grande valeur. Les Augustines étaient également sur place pour vendre des vinaigrettes qu'elles concoctent à la main.

Les soeurs Augustines ont versé une partie des profits de la vente de leurs vinaigrettes à Centraide et à la Croix-Rouge. Photo : Rosalie Dumais-Beaulieu

Jusqu'à 5000 personnes iront jeter un oeil à la vente de garage au cours de la fin de semaine.