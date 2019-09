Des excursions de pêche en haute mer à Sainte-Flavie

Cette activité permet à ceux qui aiment taquiner le poisson et aux touristes en visite dans la région de redécouvrir la pêche sur le Saint-Laurent.

C'est un service qui n'existait pas ici dans le coin , a mentionné M. Beaudoin pour expliquer sa décision d'offrir ces excursions tant aux locaux qu'aux touristes.

L'activité avait été abandonnée dans les années 1980 avec le moratoire de la pêche à la morue, mais M. Beaudoin est heureux de pouvoir maintenant partager sa passion avec les autres.

Se retrouver, des amoureux de la pêche, ensemble, c'est un party chaque fois. Paul Beaudoin, pêcheur

Le bar rayé est l'espèce qui attire maintenant les pêcheurs. C'est un très beau poisson, il a un profil assez dynamique, c'est un poisson qui est très combatif , a illustré M. Beaudoin.

D'autres espèces comme le maquereau et la petite morue qui va devenir grosse un jour, on l'espère , font aussi le bonheur des pêcheurs.

Paul Beaudoin pêche sur le fleuve Saint-Laurent depuis l'âge de cinq ans. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Paul Beaudoin n'hésite d'ailleurs pas à donner des conseils aux apprentis et aux plus aguerris. Il connaît les meilleurs endroits pour pêcher, comme à l'embouchure de la rivière Mitis, où le bar rayé mord à marée basse.

L'embarcation de Paul Beaudoin permet aux pêcheurs d'arriver sur le site par la mer et de profiter des meilleures conditions de pêche. Tandis qu'en venant par la mer, on arrive à mi-baissante, à trois-quarts baissant et on peut pêcher plus longtemps en plus , a mentionné le guide.

On est bien

Il s’agit de bien plus qu’une simple partie de pêche pour les amateurs, qui parlent d’une expérience réjouissante.

C'est d'être en mer, tu as de l'eau tout le tour, le paysage, c'est de toute beauté, on est bien , a soutenu Johanne Gagnon, une habituée de la pêche qui n'avait jamais eu la chance d'aller en mer pour pratiquer son sport favori.

C'est une belle détente, je trouve ça relaxant. C'est curieux, même s'il n'y a pas beaucoup de poissons au bout de la ligne, j'ai appris comment expédier le leurre, c'est intéressant , a-t-elle dit.

Ça va vous paraître curieux, mais c'était le tour de bateau que j'avais vraiment le goût de faire , a blagué Jean-Marc Levesque, un néophyte de la pêche en haute mer.

Jean-Marc Levesque est un néophyte de la pêche en haute mer. Photo : Radio-Canada

C'est vrai qu'on a une belle perspective du fleuve ici et de la côte, c'est différent, l'air est frais, c'est agréable. On est en bonne compagnie. C'est le fun , a-t-il dit.

Dans un autre ordre d'idées, Paul Beaudoin prédit que les prochaines années vont être très bonnes pour le bar rayé . Il souhaite par ailleurs offrir des excursions en mer pour ceux qui souhaitent simplement profiter du fleuve en naviguant sur les flots, sans nécessairement taquiner le poisson.

Avec les informations d'Isabelle Damphousse