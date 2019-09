Dorian rétrogradé au stade de tempête post-tropicale

Depuis novembre 2018, comme d’autres partenaires ici, on s’est équipés de téléphones satellites , mentionne-t-il. Nous avons déployé un réseau satellitaire et micro-ondes qui va nous permettre de communiquer avec le continent s’il arrive une rupture du câble de télécommunications comme en novembre.

Touristes et résidents prennent leur mal en patience. Piotr Bilinski, de Montréal, est aux Îles depuis 10 jours. Il devait partir ce soir mais devra attendre que la tempête passe. On avait loué un chalet alors on va acheter des bougies et de la nourriture , dit-il. On est plus dans le bois alors on devrait être corrects.

Piotr Bilinski devait prendre l'avion ce soir pour retourner à Montréal. Il devra attendre que la tempête se soit calmée. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Maggy Desgagnés vient d’arriver pour ses vacances. On avait loué un chalet , dit-elle, mais on a renoncé à rester, comme le font les voisins.

Un propriétaire de chalet, Yves Lafrance, a quant à lui décidé d'y demeurer.

La Madelinienne Judith Landry, elle, profite des vagues pour faire du kitesurf (planche aérotractée), avant qu’elles ne deviennent trop fortes. Les conditions sont bonnes, un peu intenses quand même. Ce ne sont pas des conditions de débutant. C’est plus fort que d’habitude, mais pas dramatique , estime-t-elle.

Judith Landry profite des bonnes vagues et des bons vents avant l'arrivée de la tempête plus tard aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Les Madelinots sont sur le qui-vive. Dans le secteur de la plage de la Martinique par exemple, la plupart des résidents ont quitté leur chalet pour passer la nuit à l’hôtel ou chez des amis.

La Municipalité se tient prête à parer à toute éventualité. On demande par exemple aux Madelinots de limiter leurs déplacements, surtout ce soir. Elle recommande aussi de ranger tous les objets comme les barbecues ou d’attacher les poubelles.

Certains amateurs de sensations fortes profitent des vagues avant l'arrivée de Dorian aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Des rafales pouvant atteindre 120 km/heure

On voit que les vents gagnent en intensité actuellement , indique Alexandre Parent, météorologue pour Environnement Canada. On a des rafales jusqu’à 57 km/h et on peut s’attendre à des rafales de 70 km/h, voire 80 km/h cet après-midi. L’intensité maximale va être atteinte dans la nuit. On pourrait avoir des rafales jusqu’à 120 km/h.

La trajectoire de Dorian jusqu'en Basse-Côte-Nord Photo : Radio-Canada

Demain, les pluies se feront plus intermittentes, et les vents diminueront de façon très graduelle.

Le météorologue ajoute qu’on peut s’attendre à une cinquantaine de millimètres de pluie. Un avertissement d'onde de tempête est aussi en vigueur. Les températures seront relativement chaudes la nuit prochaine, autour de 14 degrés Celsius.

Hydro-Québec prêt à faire face aux intempéries

Par ailleurs, 87 clients d'Hydro-Québec étaient privés d'électricité cet d'après-midi. Vers 17 h, ils n'étaient plus que 15.

Selon Jonathan Côté, gestionnaire de communauté d’Hydro-Québec, des travaux préparatoires sont effectués. On veut s’assurer que le réseau est en bon état , explique-t-il. Il y avait divers travaux de maintenance à faire, des remplacements d’équipement pour être prêts, ce qui pourrait aider à limiter les dégâts.

En plus du personnel supplémentaire, de l’équipement a été envoyé par bateau.

Les vents et la pluie sont commencés aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Il y a des camions-nacelles et des camions de planteurs de poteau qui sont arrivés. On a aussi prévu des mécaniciens en cas de pépin , ajoute M. Côté.

La direction d’Hydro-Québec ne voulait pas répéter l’expérience de la tempête de novembre 2018. Les équipes avaient dû composer avec un port inaccessible, retardant ainsi leur intervention, rappelle Jonathan Côté.

Par ailleurs, cet avant-midi, le site web d’Environnement Canada ne signalait pas d’alerte météo sur la page des îles de la Madeleine, mais la panne est maintenant chose du passé.

Dans le secteur plage de la Martinique, des occupants de chalets ont décidé de partir pour leur sécurité. Photo : Radio-Canada

De son côté, le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, souhaite que le réseau de télécommunications tienne le coup, échaudé par l’expérience de la tempête de novembre 2018, pendant laquelle les Madelinots s’étaient retrouvés coupés du monde à la suite de la rupture du câble sous-marin.

Il n’y a pas eu d’inspection particulière malgré nos demandes , déplore-t-il. On a raté cette fenêtre d’opportunité pour aller voir ce qui se passe sur place. Espérons qu’il n’y aura pas de nouvelle rupture. On ne peut vivre ça à chaque tempête. On continue de maintenir la pression sur le ministre Fitzgibbon.

Avec les informations de Bruno Lelièvre et de Brigitte Dubé