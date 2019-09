Dorian aux Îles : les vents gagnent en intensité, la pluie s’installe, les vagues grossissent

Même si l’ouragan Dorian doit atteindre son maximum ce soir et cette nuit aux îles de la Madeleine, la pluie a déjà commencé et le vent gagne en intensité. La force des vagues présage une tempête aussi forte que prévu par Environnement Canada.

On voit que les vents gagnent en intensité actuellement , indique Alexandre Parent, météorologue pour Environnement Canada. On a des rafales jusqu’à 57 km/h et on peut s’attendre à des rafales de 70 km/h, voire 80 km/h cet après-midi. L’intensité maximale va être atteinte dans la nuit. On pourrait avoir des rafales jusqu’à 120 km/h.

Les vagues et le vent gagnent en intensité aux Îles. En arrière-plan, on aperçoit des adeptes de kite-surf (ou planche aérotractée) intrépides qui profitent des vagues. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Demain, les pluies se feront plus intermittentes, et les vents diminueront de façon très graduelle.

Le météorologue ajoute qu’on peut s’attendre à une cinquantaine de millimètres de pluie. Les températures seront relativement chaudes la nuit prochaine, autour de 14 degrés Celsius.

Judith Landry profite des bonnes vagues et des bons vents avant l'arrivée de la tempête plus tard aujourd'hui. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Sur le qui-vive

Les Madelinots sont sur le qui-vive. Dans le secteur de la plage de la Martinique par exemple, la plupart des occupants ont quitté leur chalet pour passer la nuit à l’hôtel ou chez des amis.

La Municipalité se tient prête à toute éventualité. On demande par exemple aux Madelinots de limiter les déplacements, surtout ce soir. Elle recommande aussi de ranger tous les objets comme les BBQ ou d’attacher les poubelles.

Hydro-Québec se prépare

Par ailleurs, on signale des pannes électriques, mais Hydro-Québec dit les avoir provoquées dans le but de vérifier la fiabilité de son réseau.

Selon le gestionnaire de communauté d’Hydro-Québec Jonathan Côté, des travaux préparatoires sont effectués samedi. On veut s’assurer que le réseau est en bon état , explique-t-il. Il y avait divers travaux de maintenance à faire, des remplacements d’équipement pour être prêts, ce qui pourrait aider à limiter les dégâts.

Hydro-Québec souhaitait être sur place à l'avance pour intervenir plus rapidement qu'en novembre 2018. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

En plus du personnel supplémentaire, de l’équipement a été envoyé par bateau.

Il y a des camions-nacelles et des camions de planteurs de poteau qui sont arrivés. On a aussi prévu des mécaniciens en cas de pépin , ajoute M. Côté.

La direction d’Hydro-Québec ne voulait pas répéter l’expérience de la tempête de novembre 2018, alors que les équipes ont dû composer avec un port qui était inaccessible, retardant ainsi leur intervention, rappelle Jonathan Côté.

Le site d'Environnement Canada en panne

Par ailleurs, le site web d’Environnement Canada ne signale pas d’alerte météo sur la page des îles de la Madeleine. Le météorologue Alexandre Parent confirme qu’il y a une panne depuis la nuit dernière et qu’une équipe tente de remédier au problème depuis ce matin. Il dit espérer que le problème sera réglé d’ici les prochaines heures. Pour ceux qui le peuvent, il conseille d’utiliser l’application Météo Can ou la page du côté anglais.

Dans le secteur plage de la Martinique, des occupants de chalets ont décidé de partir pour leur sécurité. Photo : Radio-Canada

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, souhaite qu’Environnement Canada mette toutes les ressources possibles pour régler le problème. J’imagine que c’est assez rare que ça arrive, mais ça survient à un bien mauvais moment , commente-t-il. Il faut que la population puisse suivre l’évolution de la tempête en temps réel.

Il souhaite par ailleurs que le réseau de télécommunications tienne le coup, échaudé par l’expérience de la tempête de novembre 2018, où les Madelinots s’étaient retrouvés coupés du monde à la suite de la rupture du câble sous-marin.

Il n’y a pas eu d’inspection particulière malgré nos demandes , déplore-t-il. On a raté cette fenêtre d’opportunité pour aller voir ce qui se passe sur place. Espérons qu’il n’y aura pas de nouvelle rupture. On ne peut vivre ça à chaque tempête. On continue de maintenir la pression sur le ministre Fitzgibbon.

Avec les informations de Bruno Lelièvre et Brigitte Dubé