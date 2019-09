Kate Graham entre dans la course à la direction du Parti libéral de l'Ontario

L'ancienne candidate libérale provinciale du Sud-Ouest de l'Ontario, Kate Graham, entre de nouveau dans la course à la direction du Parti libéral de l'Ontario.

Kate Graham, enseignante en politique à l’Université Western, âgée de 35 ans, a annoncé qu'elle s'engageait dans la course pour remplacer l'ancienne première ministre et leader libérale, Kathleen Wynne.

Kate Graham s'était présentée sans succès pour les libéraux dans une circonscription de la région de London, en Ontario, où elle vit actuellement, lors des élections provinciales de 2018.

En plus de sa carrière universitaire et de ses recherches, Kate Graham a également passé une décennie en tant que fonctionnaire de la Ville de London.

L'ancienne vice-première ministre ontarienne Deb Matthews et l'ancienne présidente du Conseil du Trésor de l’Ontario, Eleanor McMahon, ont appuyé sa candidature.

Le Parti libéral de l’Ontario a connu la pire défaite de son histoire en 2018, perdant le statut de parti officiel et provoquant la démission de Kathleen Wynne.

Les anciens ministres Steven Del Duca, Mitzie Hunter et Michael Coteau ainsi que le candidat sortant Alvin Tedjo sont également candidats à la direction du parti libéral.

Kate Graham commencera sa campagne par une tournée interprovinciale ce mois-ci et affirme que le parti doit écouter tous les résidents de l'Ontario pour se reconstruire.

Je pense que notre parti et notre province ont très envie de changement, a-t-elle déclaré. Je crois aussi que la politique de cette province doit changer.

Mme Graham estime que les gens se désintéressent de la politique à cause de sa négativité et que cela a commencé à éroder la participation électorale.

Nous connaissons la méchanceté et la division, ce n'est pas utile, ça détourne les gens [de la politique]. Kate Graham, candidate à la direction du Parti libéral de l'Ontario

Kate Graham, qui a grandi à Exeter, en Ontario, a déclaré qu'elle était la seule personne actuellement dans la course à être étrangère à la région du Grand Toronto et qu'elle était aussi la plus jeune candidate. Ce sont des atouts, selon elle.

Cela me distingue du peloton, a-t-elle déclaré. S'il s'agit d'une campagne sur le changement ... Je ne suis pas sûr que d'avoir passé beaucoup de temps dans la façon dont les choses ont toujours été faites est nécessairement le seul type d'expérience qui peut être apporté à cette course.

Le parti choisira son prochain chef lors d’une convention le 7 mars 2020.