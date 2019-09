Les citoyens invités à découvrir la Maison de la famille de Val-d'Or

L'organisme communautaire veut faire connaître ses activités et ses services aux citoyens de la région.

L'an dernier, plus de 180 familles ont participé à différentes activités de l'organisme, dont une halte-garderie et une halte-répit, le prêt de livres et des activités d'éveil pour enfant entre autres.

La directrice générale Julie Frappier parle d'augmentation du nombre de personnes qui ont fait appel à son organisme, sans pour autant avoir plus d'argent pour financer les activités.

Présentement on n'ouvre pas toute l'année parce qu'on n'a pas encore les moyens d'ouvrir l'année complète. Donc on y va avec ce qu'on a chaque année. Québec nous a annoncé des augmentations cette année. Je pense qu'ils font de leur mieux pour nous soutenir, mais ce n'est pas tout à fait suffisant , dit-elle.

L'activité sera aussi l'occasion pour les citoyens de faire vérifier le siège d'auto pour enfants gratuitement.