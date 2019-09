Plusieurs arrestations après une série de saisies de produits illégaux à base de cannabis

Sept personnes ont été arrêtées et font face à des accusations de possession de cannabis dans le but d'en faire la vente.

Le 5 septembre, les agents de plusieurs corps policiers, dont la Section des drogues du Service de police d'Ottawa ainsi que la Police provinciale de l'Ontario (PPO), se sont rendus dans cinq différents commerces et un entrepôt à Ottawa, à Smith Falls et à Carleton Place.

Sur les lieux, les agents ont trouvé des produits illégaux dérivés du cannabis, allant d'huiles, de baumes pour les lèvres, aux gouttes pour animaux. La valeur totale des produits saisis est estimée à 70 000 $.

En tout, sept individus ont été arrêtés et font face à des accusations de possession de cannabis dans le but d'en faire la vente. Les individus sont âgés entre 20 et 40 ans.

L'un d'eux fait aussi face à des accusations d'organisation d'un réseau de distribution illégale de produits de cannabis.

Tous les individus ont été remis en liberté sous promesse de comparution en cour à une date ultérieure.

Cette intervention a nécessité le travail non seulement de la PPO, mais aussi du Bureau de lutte contre le crime organisé de la PPO, ainsi que les Services policiers d'Ottawa et de Smith Falls.