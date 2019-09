Paulette Lalande et Norman MacMillan reçoivent la médaille de l’Assemblée nationale

Le député de Papineau, Mathieu Lacombe, a décerné, vendredi soir, la médaille de l’Assemblée nationale à l’ancien député de Papineau, Norman MacMillan, et l’ex-préfète de la MRC de Papineau et mairesse de Plaisance, Paulette Lalande.

Ces deux figures politiques marquantes ont été honorées pour leur travail et leur implication dans la circonscription de Papineau, lors d'une cérémonie au club de golf Fairmont Le Château Montebello.

Nous partageons le sentiment de fierté à l’occasion de ces importantes reconnaissances qui soulignent les nombreuses réalisations et l’apport admirable de ces individus d’action et de convictions au développement et au rayonnement de Papineau , a fait savoir M. Lacombe, par voie de communiqué.

Rappelons que Paulette Lalande a notamment été préfète de la MRC de Papineau pendant 15 ans.

Pour sa part, Norman MacMillan a été député de Papineau à l'Assemblée nationale pendant plus de 20 ans.

Norman MacMillan Photo : Jacques Boissinot

Les modèles de Paulette Lalande

En entrevue avec Radio-Canada, Mme Lalande s'est dite touchée par la marque de reconnaissance. L'ancienne politicienne de 78 ans qui espère se rendre à 100 ans , dit avoir adoré sa vie en politique.

J'ai aimé ma vie. [...] J'ai eu des modèles, ma mère, qui m'ont toujours alimenté. Si je n'avais pas eu toutes ces personnes pendant ces années, ma famille, mes enfants, mon conjoint, le conseil des maires , a-t-elle poursuivi.

J'ai eu une pensée particulière pour toutes ces femmes qui ont bâti le Québec, qui ont donné des exemples de fierté. Paulette Lalande

Mme Lalande a aussi été responsable du Conseil des maires pendant 15 ans.

Avec les informations de Patricia Sauzède-Bilodeau