Deux figures politiques de l'Outaouais honorées

Paulette Lalande et Norman MacMillan ont été honorés pour leur travail et leur implication dans la circonscription de Papineau, lors d'une cérémonie le 6 septembre tenue au Club de golf Fairmont Le Château Montebello.

Paulette Lalande a notamment été préfète de la MRC de Papineau pendant 15 ans.

Norman MacMillan a été député de Papineau à l'Assemble nationale pendant plus de 20 ans.

Norman MacMillan Photo : Jacques Boissinot

C'est le député de Papineau, Mathieu Lacombe qui a remis les deux médailles aux récipiendaires.