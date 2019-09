Circulation en zone scolaire à Ottawa : 315 constats d'infraction

La campagne avait pour but de rappeler aux conducteurs de la région les règles de base en zone scolaire, a indiqué le SPOService de police d'Ottawa dans un communiqué publié vendredi.

Les agents ont mis l'accent sur la vitesse excessive, le non-respect des signaux d'un autobus scolaire et le fait de ne pas obéir à un brigadier scolaire, entre autres choses.

Nous devons tenir compte de la vulnérabilité d’enfants de la collectivité qui apprennent tout juste à traverser la rue sécuritairement et désormais se trouvent et jouent dans les zones scolaires et leurs alentours , a indiqué Marc-André Sheehy, sergent d’état-major aux Services de la circulation de la Police d’Ottawa, par voie de communiqué.

Les agents étaient particulièrement à l'affût des infractions suivantes : Vitesse excessive dans les zones scolaires;

Défaut de s'arrêter, défaut de céder la priorité aux piétons à un passage pour écolier;

Défaut d'obéir à un brigadier scolaire;

Non-respect des signaux d'un autobus scolaire;

Conduite inattentive. Source : Service de police d'Ottawa