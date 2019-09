Circulation en zone scolaire à Ottawa : 315 constats d'infraction

La campagne menée du 27 août au 6 septembre servait à rappeler aux conducteurs de la région les règles de base en zone scolaire.

Les agents ont mis l'accent sur la vitesse excessive, le non-respect des signaux d'un autobus scolaire et le fait de ne pas obéir à un brigadier scolaire entre autres choses.

Nous devons tenir compte de la vulnérabilité d’enfants de la collectivité qui apprennent tout juste à traverser la rue sécuritairement et désormais se trouvent et jouent dans les zones scolaires et leurs alentours , a indiqué Marc-André Sheehy, sergent d’état-major aux Services de la circulation de la Police d’Ottawa, par voie de communiqué.

Le Service de police ne précise toutefois pas si le nombre de constats d'infraction est en hausse par rapport aux années précédentes.