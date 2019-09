L'ouragan Dorian frappera l'Atlantique de plein fouet aujourd'hui

Les autorités des quatre provinces de l’Atlantique demandent à leurs résidents de faire preuve de vigilance en vue de l’ouragan Dorian et d’être prêts à survivre à la maison pour au moins trois jours.

Environnement Canada a émis un avertissement samedi dans la nuit concernant l'ouragan Dorian, qui accélère son déplacement vers la Nouvelle-Écosse.

La trajectoire a légèrement dévié vers l'est depuis les dernières prévisions, mais la position de la trajectoire initiale en tient compte , indique Environnement Canada.

Les dernières analyses démontrent que la trajectoire de l'ouragan Dorian s'approchera de la Nouvelle-Écosse samedi matin et passera près d'Halifax ce soir, à l'est de l'Île-du-Prince-Édouard vers minuit puis dans les eaux de l'est du golfe du Saint-Laurent vers la nuit de samedi à dimanche.

La trajectoire de l'ouragan Dorian (en bleu) selon le bulletin émis par Environnement Canada le 7 septembre à 3 heures, heure de l'Atlantique. Photo : Environnement Canada

On prévoit des vents violents et de la pluie forte sur certains secteurs du Canada atlantique et de l'est du Québec.

Dorian avait été rétrogradé en ouragan de catégorie 1, mais les météorologues craignaient qu'il ne prenne de la force durant sa traversée dans les eaux de l'Atlantique et qu'il ne redevienne un ouragan de catégorie 2.

La plupart des régions connaîtront des vents forts, allant de 90 à 110 km/h. Ces vents toucheront d'abord le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse ce matin, puis l'est de la Nouvelle-Écosse en après-midi et l'Île-du-Prince-Édouard, les îles de la Madeleine et le sud-ouest de Terre-Neuve en soirée.

À certains endroits, les vents pourraient atteindre jusqu'à 150 km/h.

Les vents augmenteront d'intensité tard ce soir et deviendront violents au cours de la nuit et dimanche matin. Des vents violents soufflant en rafales jusqu'à 150 km/h sont possibles au passage de Dorian , peut-on lire dans le rapport d'Environnement Canada.

À l'heure actuelle, l'ouragan se trouve à 250 kilomètres au sud-est de Nantucket, au Massachusetts et la puissance maximale de ses vents soutenus atteignait 140 km/h, indique Environnement Canada.

L'onde de tempête, de concert avec de grosses vagues et un ressac pilonnant, pourrait causer des inondations pour certains secteurs de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve, des îles de la Madeleine, rapporte Environnement Canada.

On prévoit des vagues de 7 À 10 mètres sur la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse au cours de la journée et sur la côte est ce soir et cette nuit. Ces vagues toucheront probablement le sud de Terre-Neuve d'ici dimanche matin atteignant près de 12 mètres.

Selon Environnement Canada, les niveaux d'eau s'approcheront des niveaux d'inondation lors de la marée haute.

Alertes météorologiques

Des avertissements de veille d'ouragan ont été émis par Environnement Canada pour l'ensemble de l'Île-du-Prince-Édouard. Il y a une possibilité que l'ouragan Dorian occasionne des conditions d'ouragan ce soir, cette nuit et tôt dimanche matin.

Des avertissements de fortes pluies, de vent et de tempête tropicale ont été émis par Environnement Canada pour la Nouvelle-Écosse. On prévoit du temps violent associé à la tempête tropicale à compter de tard ce matin et jusqu'à tôt cet après-midi, car l'ouragan Dorian approche rapidement la région.

Des avertissements de pluie ont été émis par Environnement Canada pour le sud-est du Nouveau-Brunswick. La pluie commencera à tomber sur les secteurs sud ce matin et se propagera vers le nord-est au cours de la journée. On prévoit une quantité totale de 50 à 100 mm de pluie sur certains secteurs de la province, accompagné de vents forts.

Êtes-vous prêts?

La ville d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, a demandé aux résidents côtiers vendredi d'évacuer volontairement leur domicile en vue de l'ouragan qui les frappera de plein fouet, samedi.

À Halifax, 16 ans après le passage dévastateur de l'ouragan Juan, premier ouragan en 40 ans à balayer la région, on ne prenait pas à la légère les préparatifs vendredi.

Au Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, les autorités ont aussi demandé aux citoyens d'être prêts à s'occuper d'eux-mêmes et de leur famille pour au moins 72 heures.