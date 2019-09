Ouragan Dorian : le bilan s'alourdit à 43 morts dans les Bahamas

Éprouvés, fuyant la désolation et la mort, les rescapés de l'ouragan Dorian aux Bahamas ont commencé à être évacués vendredi, alors que les secours s'activaient dans l'archipel dévasté où le bilan humain a grimpé à 43 morts.

Dorian, qui a frappé les Bahamas en catégorie 5, la plus haute, a fait 43 morts, selon un nouveau décompte annoncé par Erica Wells Cox, la porte-parole du premier ministre bahaméen Hubert Minnis, sur la chaîne américaine NBC News. Le précédent bilan faisait état de 30 morts.

« On s'attend à ce que ce nombre augmente de façon significative », a-t-elle cependant prévenu dans la foulée.

Après une traversée de plus de sept heures, plus de 260 habitants de l'île d'Abaco, évacués par un ferry affrété par le gouvernement, sont arrivés au port de Nassau à la nuit tombée vendredi, selon un journaliste de l'AFP sur place. Un second ferry devait arriver dans la nuit.

Melanie Lowe, venue avec ses quatre enfants et son chiot, raconte que sa maison a été à moitié détruite. « Je suis juste heureuse que nous puissions avoir une bonne nuit de sommeil, une douche et un repas sain », dit-elle. Avant d'être évacués, « nous étions 16 dans un trois-pièces, à faire de notre mieux, à utiliser l'eau de pluie pour nous laver, à manger quelques plats congelés ».

Melanie a trouvé un logement pour la nuit à Nassau et n'ira donc pas au centre d'hébergement mis en place par le gouvernement, où se trouvaient vendredi près de 200 évacués.

Dans le chaos et la confusion, les opérations de recherches et de secours se poursuivaient, tant bien que mal.

« C'est très compliqué, comme il n'y a presque pas de communications », a expliqué à l'AFP un responsable de l'agence bahaméenne des situations d'urgence, la NEMA.

Après s’être « acharné » sur les Bahamas, au-dessus desquelles il est longtemps resté quasi immobile, Dorian continuait de remonter la côte atlantique des États-Unis. Rétrogradé en catégorie 1, il ne cessait de s'affaiblir, avec des vents atteignant un maximum de 150 km/h.

Le centre de l'ouragan devrait remonter vers le sud-est de la Nouvelle-Angleterre (nord-est des États-Unis) vendredi soir et samedi matin, puis jusqu'en Nouvelle-Écosse (Canada), où moins de 13 centimètres d'eau sont attendus tard samedi, selon le Centre national des ouragans américain.

Les autorités canadiennes ont lancé une alerte à l'ouragan pour l'Île-du-Prince-Édouard et le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.