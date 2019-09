Le nouveau service d'autobus du Conseil des écoles fransaskoises connaît des ratés

Sur les réseaux sociaux, certains ont déploré des retards ou même une absence d'autobus.

L'entreprise d'autobus scolaire LP3, proposé par le CEFConseil des écoles fransaskoises , doit assurer cette année le transport des élèves vers l'École Monseigneur de Laval.

Dans la note de service envoyée par le CEFConseil des écoles fransaskoises plus tôt cette année, les services de l'entreprise LP3 avaient tout pour rassurer les parents : Chronométrage des itinéraires, application GPS pour le suivi des autobus et une plateforme commune pour communiquer entre l’entreprise, les écoles et les parents.

Une désillusion

Pour certains parents, comme Marie Berwald, c’était la désillusion.

Un problème administratif a compliqué la situation pour son fils : l’entreprise n'avait pas la bonne adresse et a émis une mauvaise carte d'autobus.

Mon fils n'a pas encore le droit de monter, car le nouveau système oblige les enfants à avoir une carte à présenter. Marcus a cette carte, mais elle n'est pas reliée au bon autobus Marie Berwald, parent d'un élève

Après plusieurs appels à l'entreprise de transport scolaire, Mme Berwald a finalement pu régler le problème.

Le chef des opérations de la société LP3, David White, assure que son équipe met les bouchées doubles pour régler les problèmes de la rentrée scolaire : Nous faisons tout pour apporter des solutions et cela inclut de communiquer avec les clients tard dans la journée, si c'est nécessaire.

Tous les parents n’ont pas rencontré de tels ennuis. Marie-Eve Bussières, par exemple, indique que son fils qui est inscrit au secondaire n’a rencontré aucun problème avec son autobus. Elle regrette seulement que l’application mobile Here Comes The Bus ne soit pas encore fonctionnelle.

M. White rappelle que la rentrée demande un temps d'ajustement chaque année.

Dans une note, le CEFConseil des écoles fransaskoises dit avoir nommé une personne pour aider les parents qui rencontrent des difficultés avec le service de transport scolaire.

Avec les informations de Sophie Chevance