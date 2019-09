3 M$ pour la construction de deux musées à Fort Langley

Le financement d'Ottawa permettra au canton de Langley de construire le Fort Langley Museums Heritage Centre, un centre culturel de 3345 mètres carrés. Celui-ci remplacera le Langley Centennial Museum construit en 1958.

En tant que conservateurs et protecteurs de la culture et de l’histoire, les musées jouent un rôle essentiel dans la promotion et la présentation des histoires collectives de notre pays. Grâce à cet investissement, le canton de Langley et la Première Nation Kwantlen redonneront de la vitalité à ce quartier historique dans un esprit de réconciliation et de partenariat. John Aldag, député de Cloverdale–Langley City

Ce centre culturel abritera deux musées : « le Langley Centennial Museum et un nouveau musée autochtone créé de concert avec la Première Nation Kwantlen ».

Nous nous réjouissons de faire découvrir la richesse de notre culture et de notre histoire aux visiteurs, qu’ils soient locaux, étrangers ou de la région. Ainsi, nous célébrons et honorons la présence autochtone marquée dans la région et nous continuons à renforcer nos relations avec nos voisins et les administrations locales. Marilyn Gabriel, chef, Première Nation Kwantlen

Ottawa a également annoncé un financement de 400 000 $ pour remplacer l'éclairage du Centre des arts de Surrey par un éclairage DEL et moderniser son système de chauffage et de refroidissement. Le tout, dans le but d'en améliorer l'efficacité énergétique et le confort des artistes, du personnel et des spectateurs.

