Après une pause, les sœurs Boulay se retrouvent sur un nouvel album

Mélanie et Stéphanie Boulay disaient en entrevue à l’émission Bonsoir bonsoir! récemment avoir créé cet album « comme si c’était le dernier », en y mettant le paquet au niveau de l’orchestration et des arrangements.

Le milieu de la musique est tellement précaire en ce moment, on ne sait pas si on va pouvoir encore gagner notre vie de ça dans cinq ans. Stéphanie Boulay

Pour ce faire, elles ont fait appel à des musiciennes et musiciens d’expérience pour les épauler en studio. Citons, entre autres, Marie-Pierre Arthur (basse), Joseph Marchand (guitare) et Antoine Gratton.

« On a fait notre album le plus ample et ambitieux en carrière, expliquent les sœurs Boulay sur Facebook. On a accepté aucun compromis. On a garni, on s’est gâtées, on s’est entourées, on a tout dit. »

L’album de 12 morceaux est disponible sur plusieurs plateformes numériques ainsi que sur le site Bandcamp du duo pour une version physique. On peut également l'écouter sur ICI Musique (Nouvelle fenêtre) jusqu'au 13 septembre.

Les sœurs Boulay doivent visiter une douzaine des villes québécoises pour le présenter en spectacle d’ici la fin de l’année.