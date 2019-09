Une amende de 150 $ pour ne pas afficher d'autocollants anti-taxe carbone

La juge en chef de l'Ontario, Lise Maisonneuve, a fixé l'amende pour avoir violé l’obligation d’apposer les autocollants à 150 $.

C'est moins que les amendes prévues dans la législation gouvernementale, qui vont de 500 $ par jour pour les particuliers à 10 000 $ pour les entreprises.

L'autocollant, qui doit se retrouver sur chaque pompe à essence, leur est fourni par le gouvernement progressiste-conservateur. Il indique aux consommateurs que la loi fédérale ajoutera à leur facture 4,4 cents par litre d'essence cette année, et 11 cents par litre en 2022.

En Ontario, la juge en chef prévoit des amendes pour des infractions provinciales - et non des politiciens comme dans les autres provinces.

Une porte-parole du ministre de l'Énergie Greg Rickford, a déclaré que le gouvernement se félicitait des amendes raisonnables fixées par la juge en chef.

Comme nous l'avons toujours dit, notre gouvernement met l'accent sur une application progressive de la loi, a déclaré Sydney Stonier dans un communiqué. Le but est d'éduquer le public et non de créer un fardeau pour les propriétaires de petites entreprises qui travaillent dur.

La loi obligeant les stations-service à apposer des autocollants critiquant la tarification du carbone à Ottawa est contestée devant les tribunaux.

La loi forçant les stations-service à apposer les autocollants est entrée en vigueur le 30 août. Les contrevenants sont par ailleurs passibles d'une amende de 5000 $ par jour pour une première infraction, et de 10 000 $ par jour pour les infractions ultérieures.